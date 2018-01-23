Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанесения ядерного удара по материковой части США, считает глава ЦРУ Майк Помпео.

"В течение нескольких месяцев", - заявил он в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Когда ведущий напомнил, что М.Помпео говорил то же самое несколько месяцев назад, шеф американской разведки сказал: "Правильно. Я надеюсь, что смогу также сказать, что через год (...) Правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки".

М.Помпео отметил, что США могут с уверенность сказать только то, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи "развивается", однако не известен "реальный характер того, что происходит" в КНДР.

"Вместе с тем, главным риском, о котором должны знать государственные мужи, является то, что программа создания ядерного оружия в Северной Корее продолжает расширяться, совершенствоваться, оружие становится все более мощным, более надежным", - подчеркнул он.

Американский журнал Newsweek, комментируя высказывания М.Помпео, пишет: "То, что Пхеньян располагает возможностями нанесения удара по США, не означает, что он нанесет его "в течение нескольких месяцев". Многие эксперты считают, что Ким Чен Ыну (лидер КНДР - ИФ) ядерное оружие нужно как средство сдерживания. Он понимает, что применение этого оружия против США, скорее всего, приведет к полному уничтожению его страны".

Издание также пишет, что "недавние переговоры между Севером и Югом Кореи породили осторожную надежду на то, что Пхеньян скоро может согласиться на переговоры (по денуклеаризации - ИФ) и отказаться от своей ядерной программы".