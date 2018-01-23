События

07:34 23.01.2018

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

        В Уманском районе (Черкасская обл.) спасатели ликвидировали пожар в специализированной школе-интернат, откуда были эвакуированы 33 подростка, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "22 января в 16:47 из села Бабанка в диспетчерскую службу Уманской пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в специализированной школе-интернат. Согласно сообщению, возгорание произошло в спальном помещении на 2-м этаже 2-х этажного здания", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

      Для тушения пожара по повышенному номеру вызова были направлены два отделения Уманской пожарно-спасательной части. В то же время, в соответствии с районным планом привлечения сил и средств в школу была направлена техника и пожарные расчеты местной пожарной команды.

      Спасатели отметили, что еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов, администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33-х детей в возрасте от 11 до 14 лет.

      "Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, работавших в специальных аппаратах для дыхания пожар в 17:30 был локализован, а в 17:35 полностью ликвидирован", сказано в сообщении.

      На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 спасателей.

      Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

      На месте пожара работает мобильно-оперативная группа Управления.

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