Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

За минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов НВФ обстреливали оборонительные укрепления ВСУ возле Луганского.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям около Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону украинских опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.