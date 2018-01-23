События

06:35 23.01.2018

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

        За минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

      На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов НВФ обстреливали оборонительные укрепления ВСУ возле Луганского.

      На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям около Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону украинских опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.

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