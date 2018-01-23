Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало открытие еще 12 турникетов для оплаты проезда банковской карточкой или другими карточками.

"Еще 12 турникетов с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской карточкой заработают в столичной подземке до конца января", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в понедельник.

В частности, по два турникета откроют на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь". Еще по одному - на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь". В феврале перечень планируется пополнить станцией "Олимпийская".

В КП "Киевский метрополитен" напомнили о том, что в 2015 году киевский метрополитен стал 5-м в мире с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой на турникете.

"Сейчас пассажиры используют услугу в среднем 40 тыс. раз в день. Стоит добавить, что кроме банковской на желтых турникетах в обычном режиме можно воспользоваться любой другой карточкой: проездным, Карточкой киевлянина, телефоном с приложением Android Pay или карточкой метро", добавили в пресс-службе метрополитена.