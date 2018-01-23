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05:18 23.01.2018

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

        Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало открытие еще 12 турникетов для оплаты проезда банковской карточкой или другими карточками.

      "Еще 12 турникетов с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской карточкой заработают в столичной подземке до конца января", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в понедельник.

      В частности, по два турникета откроют на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь". Еще по одному - на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь". В феврале перечень планируется пополнить станцией "Олимпийская".

      В КП "Киевский метрополитен" напомнили о том, что в 2015 году киевский метрополитен стал 5-м в мире с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой на турникете.

      "Сейчас пассажиры используют услугу в среднем 40 тыс. раз в день. Стоит добавить, что кроме банковской на желтых турникетах в обычном режиме можно воспользоваться любой другой карточкой: проездным, Карточкой киевлянина, телефоном с приложением Android Pay или карточкой метро", добавили в пресс-службе метрополитена.

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