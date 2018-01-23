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03:22 23.01.2018

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-судьи Соломенского райсуда Киева

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-судьи Соломенского райсуда Киева

        В Генеральной прокуратуре завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего судьи Соломенского районного суда Киева в законченном покушении на завладение чужим имуществом, сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ ГПУ.

      "Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с детективами НАБУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего судьи Соломенского районного суда г.Киева в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления предусмотрено в ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины". – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

      В информации отмечено, что "служитель Фемиды" 26 января 2017 получил от лица денежные средства в размере $22 тыс. за якобы решение ним через заместителя Министра юстиции Украины вопроса о снятии существующих обременений в интересах последнего из объектов недвижимости путем исключения информации об их обременения из государственных реестров, держателем которых является Минюст Украины, не имея целью фактически совершать такие действия.

      Генеральной прокуратурой Украины, в соответствии со ст. 290 УПК Украины, письменно сообщено подозреваемому и его защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам, которыми располагает сторона обвинения.

      "По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время направится на рассмотрение в суд", добавили в Генпрокуратуре.

      Санкцией статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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