События

01:44 23.01.2018

При попытке переплыть реку на лодке в Николаевской области погибло две девушки

При попытке переплыть реку на лодке в Николаевской области погибло две девушки

        В Николаевской области при попытке переплыть реку перевернулась лодка, вследствие чего погибли две девушки, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

      "22 января в 1:15 в Службу спасения "101" от местных жителей поступило сообщение о том, что при попытке переплыть реку Южный Буг на лодке, погибли две девушки", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

      Как впоследствии уточнили спасатели, 21 января трое молодых людей (мужчина и две девушки) выплыли на лодке из села Новокантакузовка Домановского района (Николаевская обл.) в с. Бугское Вознесенского района. Когда возвращались на лодке обратно с ними пропала связь и родные выехали на поиски.

      В информации отмечается, что мужчина в шоковом состоянии и с признаками переохлаждения был обнаружен на берегу реки. Его доставили домой и отогрели. Состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

      "Молодой человек рассказал о том, что при переправе (ширина реки в этом месте примерно 60-70 м) за 15-20 м от берега, лодка перевернулась. Все трое попали в ледяную воду. Он вытащил одну из девушек на берег, вторая также почти уже была на берегу", сказано в сообщении спасателей.

      Впоследствии на берегу нашли еще одну из девушек, уже без признаков жизни. Тело другой девушки обнаружили в полутора километрах от места происшествия дорогой в село Бугское. "По предварительной информации первая девушка утонула, а вторая умерла от переохлаждения", добавили в ГСЧС.

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