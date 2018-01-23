В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 48-й раз пройдет в швейцарском Давосе. Засыпанный снегом горнолыжный курорт готовится принять рекордный по численности десант руководителей государств, международных организаций, компаний и банков.

При этом участникам, желающим получить свою долю всемирного внимания, нужно будет сильно постараться: конкурировать на сей раз придется не с кем-нибудь, а с Дональдом Трампом. Визит президента США в Давос - явление само по себе крайне редкое и примечательное, а уж от участия Трампа, чью экономическую повестку год назад (в отсутствие самого первого лица) в Давосе обсуждали практически круглосуточно, ждут только первополосных новостей.

Помимо Дональда Трампа, мировую политическую элиту на форуме представят Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моди, Джастин Трюдо, Беньямин Нетаньяху, Петр Порошенко и другие руководители государств и международных организаций. Китай, в прошлом году представленный председателем Си Цзиньпином, в этот раз формально уровень представительства существенно снизил, однако руководителя секретариата Ведущей малой группы по финансам и экономике КНР Лю Хэ сведущие эксперты называют правой рукой главы государства в экономических вопросах.

Выступление Трампа состоится в пятницу, 26 января, в последний день форума, когда по традиции проходит сессия с участием главы МВФ и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики. Она подходит к очередному Давосу в хорошей форме: предваряя открытие форума, МВФ повысил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2018 г до 3,9%. На этом фоне в Давосе будут звучать призывы избежать эйфории, а также задуматься о социальной стороне экономического роста - на этом построил свое традиционное обращение к участникам создатель форума профессор Клаус Шваб.

"Десять лет спустя (после первого "кризисного" Давоса 2008 года - ИФ) мы снова смотрим в будущее с оптимизмом, справившись с финансовым кризисом и вернувшись к уверенному экономическому росту. Но мы по-прежнему пребываем в социальном кризисе, и нет сомнений, что мы живем в разобщенном мире. Оптимизм не должен позволить нам забыть, что экономический рост без возобновления "социального контракта" не будет устойчивым", - заявил Клаус Шваб. По аналогии с финансовым термином "количественное смягчение" основатель форума предложил термин "качественное смягчение" - как обозначение новой социальной политики, которая позволит решить назревшие проблемы в этой сфере так же, как количественное смягчение помогло справиться с кризисом в мировой экономике.

В этом году форум озаглавлен "Создание общего будущего в разобщенном мире" (Creating a Shared Future in a Fractured World).