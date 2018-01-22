События

23:38 22.01.2018

В Одесской области без электроснабжения остаются менее 80 населенных пунктов

В Одесской области без электроснабжения остаются менее 80 населенных пунктов

        Аварийные бригады продолжают работать над восстановлением электроэнергии в населенных пунктах Одесской области в круглосуточном режиме.

      Как сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на главу ОГА Максима Степанова, по состоянию на 18:00 понедельника без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов в регионе.

      "Осталось подключить к электроснабжению еще 79 населенных пунктов Одесской области. Я очень благодарен всем без исключения специалистам "Одессаоблэнерго", а также благодарен, что нам на помощь приехали ремонтные бригады из других областей. Однако сложная ситуация остается с восстановлением опор, которые упали в результате непогоды", - сказал М.Степанов, добавив, что над ремонтом электросетей и установкой опор работают 99 аварийных бригад и 165 единиц техники.

      Более половины населенных пунктов без электроснабжения сконцентрированы на юге Одесской области – в Килийском, Татарбунарском и Арцизском районах. Поддерживать жизнедеятельность важных объектов там помогают дизель-генераторы.

      Состояние дорог, при этом, в Одесской области удовлетворительное. Все трассы расчищены, автомобильный пассажирский транспорт курсирует по всем маршрутам.

      Как сообщалось, после непогоды 18 января в Одесской области остались без электроснабжения более 530 населенных пунктов, включая Измаил. Были повалены или разрушены около 1100 опор воздушных линий электропередач.

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