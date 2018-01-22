Сенат США согласился на временное продление финансирования работы федерального правительства

Американские сенаторы согласились в понедельник на продление финансирования работы федерального правительства США на ближайшие три недели.

В ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как отмечают американские СМИ, станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать "за".

Далее этот законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.

В конце прошлой недели сенаторы США не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы с 20 января.

Камнем преткновения стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства. Скандальные заявления Д.Трампа об иммигрантах из Гаити и Африки, о которых сообщалось на прошлой неделе, лишь обострили напряженность в Конгрессе.

В итоге документ Сенатом США принят не был. Не менее 60 сенаторов должны были поддержать законопроект для того, чтобы он был принят, но он получил лишь 50 голосов "за" и 49 "против".

Белый дом США назвал ситуацию "шумеровской остановкой" в честь лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, назвала сенаторов-демократов "обструкционистскими лузерами, а не законодателями".

Еще до голосования президент был настроен пессимистично и написал в своем "Твиттере", что демократы с помощью приостановки работы правительства хотят приуменьшить успех его налоговой реформы.

После него он заявил, что "демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на опасной южной границе". Д.Трамп добавил, что Демократическая партия США "решила поиграть в остановку работы правительства", а также, что таким голосованием они "подарили такой милый подарок" на его годовщину на посту президента.

За последние четыре месяца американские законодатели уже четыре раза принимали решение о краткосрочном продлении финансирования, поскольку не могли договориться по ключевым вопросам бюджетной политики.

Проблемным моментом помимо ситуации со статусом мигрантов также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.

Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования.

C 1978 года федеральное правительство США уже 18-й раз временно прекращает свою работу. В предыдущий раз работа правительства США приостанавливалась в 2013 году, когда сенаторы-республиканцы выражали несогласие с демократами из-