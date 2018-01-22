Возле Кривого Рога перевернулся автобус с пассажирами, двое человек госпитализированы

На трассе Днепр-Николаев возле райцентра Софиевка под Кривым Рогом в понедельник перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, двое человек получили травмы, сообщает издание "Первый Криворожский".

По данным издания, на момент аварии в салоне находились десять человек. Люди самостоятельно выбрались из перевернувшегося автобуса.

Получивших травмы с места аварии их госпитализировали на карете "скорой помощи". Как сообщает портал "Политнавигатор" со ссылкой на данные ГСЧС, пострадавших доставили в городскую больницу Кривого Рога.

На месте работали спасатели и сотрудники Национальной полиции Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия выясняются.

По информации источников "Первого Криворожского", авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

На опубликованных фотографиях с места события видно, что инцидент произошел с автобусом средней вместимости Богдан А092. Он съехал с дорожной насыпи и опрокинулся на правый борт. Значительных повреждений кузова не заметно.