События

20:21 22.01.2018

В Карпатах во вторник сохранится значительная опасность схода лавин

В Карпатах во вторник сохранится значительная опасность схода лавин

В горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей во вторник, 23 января, будет сохраняться опасность схода лавин 3-го уровня (значительная), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 января в связи с ожидаемыми снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман

В высокогорье Карпат в среду и в четверг – значительная опасность схода лавин

В Карпатах существует вероятность снеголавинной опасности

В Карпатах сошли три лавины, в том числе с Говерлы

В высокогорье Карпат сохраняется опасность схода лавин

В Карпатах будет значительная опасность схода лавин

В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не ожидается

В Карпатах из-за оттепели появилась лавинная опасность, в реках поднимется уровень воды

В швейцарских Альпах за последние дни от лавин погибли трое альпинистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн

Трансляция пресс-конференции на тему "Аналитический отчет консалтинговой компании NAI Ukraine (входит в NAI Global). Результаты 2017 по всем видам недвижимости"

От Киева ожидают Антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации – Вагнер

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА