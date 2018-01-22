В Карпатах во вторник сохранится значительная опасность схода лавин

В горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей во вторник, 23 января, будет сохраняться опасность схода лавин 3-го уровня (значительная), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 января в связи с ожидаемыми снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.