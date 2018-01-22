В Киеве завершилось празднование Дня Соборности, нарушений правопорядка не было

В столице завершились массовые мероприятия по случаю Дня Соборности, инцидентов не было, сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

"Никаких грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранителями зафиксировано не было. Сотрудники структурных подразделений полиции Киева на должном уровне обеспечили порядок в местах проведения торжественных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

За порядком в ходе празднования в центре украинской столицы следило более 1,5 тыс правоохранителей.