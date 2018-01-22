Наркоторговцы на вырученные деньги купили криптоферму стоимостью свыше 5млн грн

В результате широкомасштабной спецоперации сотрудники подразделений противодействия наркопреступности Нацполиции Украины и структурных подразделений полиции Николаевской области впервые в Украине разоблачили деятельность группы наркоторговцев, распространявших наркотики бесконтактным сбытом не только на территории областного центра, но и в других регионах страны.

"Спецоперация проходила 21 января около 7 часов утра в рамках уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Получив постановления суда, правоохранители провели одновременно более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела - в г.Николаеве и в Киеве", - информируют в Нацполиции в понедельник вечером.

В следственных действий было установлено, что несколько граждан Украины организовали устойчивую преступную группировку для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем "закладок". Сбыт осуществлялся с помощью соцсети, где указывались цены и вид наркотических средств, а также места их тайников. Деньги за товар дельцы получали от клиентов через электронные кошельки платежных систем.

"В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили неопровержимые доказательства преступной деятельности дельцов: банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, черновые записи преступной деятельности, разнообразное огнестрельное и травматическое оружие и боеприпасы, боевую гранату РГД-5 и охотничье ружье, компьютерную технику для майнинга криптовалюты на сумму более 5млн грн, которая была приобретена за деньги, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

Также у членов группировки правоохранители изъяли денежные средства как в национальной, так и иностранной валютах - более 400 тыс. грн, $25тыс., 8тыс. евро, а также наркотические вещества, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 100тыс. грн. Наложен арест на семь элитных автомобилей.

"Сейчас по указанному уголовному производству продолжаются следственные действия. Все изъятое направили на проведение экспертиз. Четверо жителей Николаева в возрасте от 24-х до 25-ти лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С местной прокуратурой согласовано сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и уже подготовлены ходатайства об избрании для мужчин меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в Нацполиции.

Также в ведомстве напомнили, что согласно действующему уголовному законодательству распространителям наркотиков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Полиция устанавливает других причастных к распространению наркотиков лиц.