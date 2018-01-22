События

19:19 22.01.2018

Восемь шахтеров пострадали из-за вспышки метана на шахтоуправлении "Покровское"

Восемь шахтеров пострадали из-за вспышки метана на шахтоуправлении "Покровское"

В результате вспышки метана на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков, сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское". Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорской больнице", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

По словам главы ОГА, ЧП произошло в 16:22 понедельника, когда в шахте находилось 406 человек. При этом непосредственно на аварийном участке работали 37 горняков.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - добавил П.Жебривский.

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Интерфакс-Украина
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