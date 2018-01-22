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19:07 22.01.2018

Осужденного за убийство шести пациентов немецкого медбрата обвинили еще в 97 убийствах

Осужденного за убийство шести пациентов немецкого медбрата обвинили еще в 97 убийствах

Немецкому медбрату Нильсу Хёгелю, который уже отбывает пожизненное заключение за убийство шести пациентов, предъявили обвинения в убийстве еще 97 человек в течение нескольких лет работы в двух больницах на северо-западе Германии, сообщает в понедельник немецкий журнал "Шпигель".

Следствие утверждает, что бывший медбрат убил 35 пациентов в клинике в Ольденбурге с 1999 по 2002 год и 62 пациентов с 2003 по 2005 год в клинике близлежащего города Дельменхорсте в Нижней Саксонии.

В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что мужчина, возможно, виновен в гибели более 100 человек.

В 2015 году суд признал Нильса Хёгеля в двух убийствах и двух покушениях на убийство в клинике в северо-западном городе Дельменхорст, два года спустя его признали виновным в шести убийствах.

Во время судебного разбирательства Н.Хёгель рассказал, что он преднамеренно вызвал сердечный приступ у около 90 пациентов в Дельменхорсте, потому что "ему нравилось реанимировать их". Позже он сообщил следователям, что он также убивал пациентов в Ольденбурге.

Его признания побудили следователей провести токсикологические исследования десятков других пациентов, которые скончались в больницах, что привело к новым обвинениям.

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