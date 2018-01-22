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19:01 22.01.2018

СБУ пресекла возвращение 700 млн грн фингарантий таможенных операций недобросовестным импортерам

СБУ пресекла возвращение 700 млн грн фингарантий таможенных операций недобросовестным импортерам

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым заблокировали механизм нанесения убытков государственному бюджету импортерами товаров легкой промышленности на сумму почти 700 млн грн с применением коррупционных схем, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, сотрудники спецслужбы задокументировали систематические факты занижения стоимости импортированных товаров менеджментом некоторых коммерческих структур. "Эти средства в течение 2016-17гг импортеры вносили на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций. Потом через фиктивную заниженную в десятки раз стоимости импортированной продукции средства должны были противоправно вернуться на счета фиктивных компаний, аффилированных с поставщиками", - рассказали в пресс-центре.

В ходе обысков в офисах предприятий-импортеров и подразделениях Государственной таможенной службы оперативники спецслужбы обнаружили документацию, доказывающую проведение финансовой сделки. "Во время досудебного следствия правоохранители также получили информацию о сознательной выдаче отдельными судьями решений об отмене выводов таможен о корректировке таможенной стоимости товаров. Средства планировалось списать в пользу предприятий-импортеров, а не зачесть согласно законодательству в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

В результате процесс возвращения почти 700 млн грн со счетов казначейства был заблокирован. Ведется следствие в рамках уголовных производств, открытых по ч.2 ст.375 (вынесение заведомо неправосудных решений) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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