События

18:53 22.01.2018

Боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела боевиков в зоне АТО в понедельник

Боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела боевиков в зоне АТО в понедельник

Группировки боевиков продолжают совершать вооруженные провокации и применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон на Донбассе на соответствующие расстояния, в результате чего в понедельник погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В целом с начала суток агрессор совершил 6 прицельных обстрелов наших позиций. В результате одного из вражеских минометных обстрелов, к сожалению, погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, на Луганском направлении боевики посреди ночи нарушил режим прекращения огня неподалеку от Троицкого, где вели огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утренние часы. В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений, члены незаконных вооруженных формирований неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-ти и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по бойцам ВСУ в районе Новотроицкого.

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Интерфакс-Украина
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