События

18:37 22.01.2018

Киевская ОГА объявила о намерении бороться с незаконными газовыми заправками

Киевская областная государственная администрация (ОГА) объявила борьбу незаконно установленным газовым заправкам и незаконным водным объектам, которые размещены без разрешений и вредят руслу рек. Об этом заявил заместитель председателя ОГА Юрий Денисенко, сообщила пресс-служба Киевской ОГА. В ОГА отмечают, что уже с понедельника 22 января состоится первый рейд специально созданной мобильной группы, которая будет выявлять незаконные автогазозаправочные пункты. Такая же комиссия будет работать и по водным объектам и незаконному намыву песка. Соответствующее решение, отмечают в ОГА, принято на заседании Комиссии по вопросам образования и обращения с отходами, использования и охраны природных ресурсов.

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Интерфакс-Украина
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