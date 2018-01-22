В Киеве правоохранители в течение часа задержали преступников, похитивших киевлянина

Мужчин, которые в Киеве посреди улицы напали на местного жителя и силой посадили в микроавтобус, в течение часа задержали столичные правоохранители, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук в понедельник вечером сообщении отмечается, что свидетели происшествия успели запомнить приметы неизвестных и своевременно сообщили о похищении в полицию.

"Благодаря профессионально спланированной операции, подозреваемых задержали в течение часа", - проинформировали в министерстве.

О других подробностях происшествия пока не сообщается.