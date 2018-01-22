События

07:12 22.01.2018

В Украине остается обесточенными 146 населенных пунктов в 2 областях, проезд по дорогам обеспечен

В Украине остается обесточенными 146 населенных пунктов в 2 областях, проезд по дорогам обеспечен

       Без энергоснабжения по состоянию на 7:00 понедельника остаются 146 населенных пунктов в двух областях Украины, обесточенные ранее вследствие непогоды, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

      "Остаются обесточенными 146 населенных пункта в 2 областях (Одесская - 102, Черкасская - 44). К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго" - говорится в сообщении.

      По информации ведомства, местами возникает временное замедление движения на автодороге М-05 "Киев – Одесса" связанное с гололедом. Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов (Черкасская - 8, Кировоградская - 4) с автомобилями повышенной проходимости ГСЧС. На данных участках дорог привлечено 128 единиц техники и 187 сотрудников от ГСЧС и Укравтодора.

      Также, в ГСЧС сообщают, что опасных метеорологических явлений не наблюдается. Умеренный снег в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях, местами небольшой снег в Житомирской, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской областях и г.Киеве.

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