За минувшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрелы со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов, в течение минувших суток, ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На Луганском направлении боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.