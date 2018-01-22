События

06:42 22.01.2018

За минувшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За минувшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

      За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрелы со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов, в течение минувших суток, ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

      На Луганском направлении боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.

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