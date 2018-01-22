События

02:03 22.01.2018

В Киеве ночью и утром 22 января ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве ночью и утром 22 января ожидается туман, видимость 200-500 м

     В ночь на понедельник и утром 22 января в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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Интерфакс-Украина
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