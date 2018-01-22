События

01:48 22.01.2018

В Брюсселе прошла манифестация протеста против арестов и выдворения мигрантов

В Брюсселе прошла манифестация протеста против арестов и выдворения мигрантов

Человеческую цепочку от Северного вокзала Брюсселя до столичного парка "Максимильян" образовали в воскресенье вечером около 2 тыс. участников манифестации против планировавшейся полицейской операции по задержанию мигрантов, сообщил телеканал RTBF.

Как уточняет канал, целью акции было выразить протест против политики государственного секретаря Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкена, занимающего жесткую позицию в отношении нелегальных иммигрантов и "транзитных" мигрантов, избравших Бельгию местом перевалочной базы на пути в Великобританию.

Как ожидалось, полиция планировала в воскресенье операцию на Северном вокзале и в парке "Максимильян" по задержанию сотен мигрантов, устроивших лагерь в этих двух местах в ожидании случая закрепиться на европейском континенте, но в основном на время поиска возможности добраться до Великобритании.

Платформа гражданской инициативы, которая занимается снабжением мигрантов продуктами питания и теплой одеждой, а также их размещением на ночь на квартирах граждан-добровольцев, в субботу распределила по квартирам брюссельцев около 300 мигрантов, которые остались там на всё воскресенье, а также нашла приют для еще примерно 200 человек в воскресенье утром.

В итоге к моменту предполагаемой операции ни в парке, ни на вокзале мигрантов не оказалось.

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