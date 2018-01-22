Часть одесских школ возобновит занятия 22 января, а часть продлит каникулы, но не привитых от кори детей в школы не пустят

УКРАИНА-ОДЕССА-ШКОЛЫ-КОРЬ

Часть одесских школ возобновит занятия 22 января, а часть продлит каникулы, но не привитых от кори детей в школы не пустят

Одесса. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета приняла решение рекомендовать завершить каникулы в школах города 22 января и возобновить занятия.

При этом, как сообщила пресс-служба Одесского горсовета, в соответствии с решением комиссии, дети, не имеющие ни одной прививки от кори, не допускаются к посещению школьных занятий на период до стабилизации эпидемиологической ситуации.

"Все школы подготовили списки детей, которые временно не смогут посещать занятия. Все они реализуют свое право на получение образования, находясь дома. Обучение будет проводиться дистанционно в интерактивной форме. После снятия ограничений учителя индивидуально отработают пропущенные темы со всеми детьми", - приводит пресс-служба горсовета слова директора городского департамента образования и науки Елены Буйневич.

Вместе с тем, 21 января было обнародовано распоряжение Одесской обладминистрации, в котором школам области рекомендуется продлить каникулы для "разрыва цепочки передачи кори" с 22 января и до стабилизации ситуации.

В связи с этим Е.Буйневич на своей странице в Facebook сообщила, что решение о продлении каникул остается в компетенции школ.

"Решение о продлении каникул в соответствии с законодательством принимают советы школ. Сегодняшнее (от 21 января 2018 года – ИФ) письмо областной администрации переслали руководителям всех учебных заведений города Одессы. Заседания Школьных советов пойдут завтра, школы завтра работают, поскольку многие родители не успеют продумать, с кем оставить детей. Рекомендуем до окончательного решения вопроса оставить детей дома тем, у кого есть такая возможность. До конца рабочего дня всем родителям сообщат о принятом решении. Детские сады работают, их посещают только привитые дети. Завтрашний пропуск прогулом считать не будут", - написала директор городского департамента образования.

Разные школы города по-разному отреагировали на ситуацию. Так, часть родителей вечером в воскресенье получили сообщения от учителей, что каникулы продлеваются, и в детей школу вести не нужно. Другая часть, напротив, получил подтверждение от классных руководителей о том, что каникулы закончились.

Согласно статистике горсовета, в 2017 году корью заболели 744 одессита, из них 466 – дети. По данным прививочного статуса, 93,8% заболевших не были привиты от кори.

С начала 2018 года и на начало текущей недели диагноз "корь" подтвержден у 69 человек, из них 46 – дети.

Как сообщалось, 4 января городские власти Одессы приняли решение не пускать в школы не привитых детей. А затем, после рекомендации ОГА, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета рекомендовала школам продлить зимние каникулы до 22 января.

Как сообщалось, большинство летальных случаев от кори было зафиксировано в Одесской области.