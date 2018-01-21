События

22:31 21.01.2018

В СБ ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии

В СБ ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии

ООН-СИРИЯ-ОБСУЖДЕНИЕ

 

В СБ ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии - глава МИД Франции

 

Париж. 21 января. ИНТЕРФАКС - Члены СБ ООН в понедельник обсудят развитие событий в Сирии, сообщил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"СБ ООН соберётся в понедельник на консультации по ситуации в Сирии. Франция, среди прочего, подчеркнёт важность обеспечить доступ (сирийцев - ИФ) к гуманитарной помощи", - написал он в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн.

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Интерфакс-Украина
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