События

21:13 21.01.2018

В Украине остается обесточенными 174 населенных пунктов в 3 областях

В Украине остается обесточенными 174 населенных пунктов в 3 областях

      Без энергоснабжения по состоянию на 19:00 воскресенья остаются 174 населенных пункта в трех областях Украины, обесточенные ранее вследствие непогоды, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

      "Остаются обесточенными 174 населенных пункта в 3 областях (Одесская - 126, Черкасская - 44 и Донецка - 4)", - говорится в сообщении.

      Восстановительные работы ведутся, в частности, в г.Вилково Одесской области, где для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижных электростанции ГСЧС. В городской больнице оборудован пункт обогрева для жителей города. Населенный обеспечен пункт водоснабжением и частично обеспечен теплоснабжением.

      Также в ведомстве сообщают, что движение транспорта на автодороге М-05 "Киев – Одесса" полностью разблокировано и обеспечено по двум полосам в обоих направлениях. Местами возникает временное замедление движения, связанное с гололедом.

      Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств на автодороге М-05 "Киев – Одесса" в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости ГСЧС. К расчистке дороги и оказанию помощи в буксировке транспорта привлечено 52 единицы техники и 110 сотрудников от Укравтодора и ГСЧС. 21 января силами ГСЧС было отбуксировано 70 единиц техники и оказана помощь 98 лицам.

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