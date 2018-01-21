В Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач

В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на главу ОГА Максима Степанова.

"Ситуация остается сложной. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января. Для восстановления опор в регион дополнительно привлечены аварийные бригады из трех областей: Киевской, Черкасской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке", - сказал он.

Как сообщалось, без энергоснабжения по состоянию на 12:00 воскресенья оставались 288 населенных пунктов в пяти областях Украины, в т.ч. в Одесской области - 198.

Как сообщалось, в четверг, 18 января после удара стихии в Одесской области остались без электричества более 530 населенных пунктов, в т.ч. частично – Измаил.