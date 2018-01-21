Климкин сообщил Порошенко о гибели шестерых украинцев в Кабуле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил президенту Украины Петру Порошенко о гибели шестерых граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Ранее СМИ сообщили о гибели 14 иностранцев в результате нападения террористов на гостиницу, из них 9 – граждане Украины, а двое остаются неопознанными.