События

18:59 21.01.2018

Климкин сообщил Порошенко о гибели шестерых украинцев в Кабуле

Климкин сообщил Порошенко о гибели шестерых украинцев в Кабуле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил президенту Украины Петру Порошенко о гибели шестерых граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Ранее СМИ сообщили о гибели 14 иностранцев в результате нападения террористов на гостиницу, из них 9 – граждане Украины, а двое остаются неопознанными.

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Интерфакс-Украина
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