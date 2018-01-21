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18:32 21.01.2018

Боевики не открывали огонь по позициям сил АТО в воскресенье, но обстреляли автобус

Боевики не открывали огонь по позициям сил АТО в воскресенье, но обстреляли автобус

Незаконные вооруженные формирования ни разу не обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с начала суток по состоянию на 18.00 воскресенья, 21 января, однако обстреляли автобус, находившийся на КПВВ "Оленовка", сообщает пресс-центр штаба АТО в воскресенье.

"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций ВСУ не было зафиксировано… В то же время, по нашей оперативной информации, боевики НВФ ОРДО в обеденное время в районе КПВВ "Оленовка", который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории ОРДО, обстреляли автобус с гражданскими лицами", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook

Как отмечается в сообщении, по словам людей, которые в это время пересекали линию столкновения через КПВВ, в результате инцидента есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один – получил ранение

В штабе подчеркивают, что подразделения сил АТО "обеспечивают выполнение мер по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают минские договоренности", а действия боевиков "направлены на дискредитацию украинской армии в глазах мирового содружества и гражданского местного населения".

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