Состояние задержанного в пятницу российского диверсанта стабилизовалось, он остается в реанимации

Состояние задержанного возле Широкино члена диверсионно-разведывательной группы стабилизировалось после 7 часов борьбы медиков за его жизнь, сообщает пресс-центр штаба АТО в воскресенье.

"За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под надзором военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", - сообщается на странице пресс-центра в соцсети Faceboook.

В штабе напомнили, что 19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа впритык приблизилась к позициям украинским военным, после чего открыла огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия, после чего диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновение раненного члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь.