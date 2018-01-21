В Украине остается обесточенными 226 населенных пунктов в 3 областях

Без энергоснабжения по состоянию на 16:00 воскресенья остаются 226 населенных пунктов в трех областях Украины, обесточенные ранее вследствие непогоды, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 226 населенных пунктов в 3 областях (Одесская - 176, Черкасская - 48, Черниговская - 2)", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы ведутся, в частности, в г.Вилково Одесской области, где для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижных электростанции ГСЧС. В городской больнице оборудован пункт обогрева для жителей города.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 воскресенья в Украине было обесточено 294 населенных пункта, а к 12:00 – уже 288 в пяти областях. С тех пор энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях, а также всех ранее обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской и Кировоградской областях было восстановлено.