18 человек стали жертвами захвата террористами отеля в Кабуле

По последним данным МВД Афганистана, в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле убиты 14 иностранных граждан и 4 афганцев, сообщил в прямом эфире Tolo News начальник пресс-службы МВД страны Наджиб Дониш.

"К сожалению, публикуются противоречивые сведения о потерях в ходе теракта, хочу отметить ясно и точно, то, что есть у нас: всего погибло 14 иностранных граждан и 4 наших соотечественников. Тела трех иностранцев еще не опознаны. Данные о потерях документально подтверждены, и всякие другие данные о потерях не соответствуют действительности", - заявил представитель МВД.

"За терактом стоят не талибы, это сделали террористы из сети Хаккани", - заявил Н.Дониш.

По данным журналистов телеканала Tolo News, среди погибших 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, все они являются иностранными гражданами, один афганский дипломат, глава управления связи провинции Фарах, прибывший в Кабул для участия в конференции по проблемам информационных технологий.

"Среди погибших 11 сотрудников авиакомпании Kam Air, которые являются иностранными гражданами, бывший генеральный консул Афганистана в Пешаваре Абдулло Вахилд Пуё, назначенный на днях генеральным консулом Афганистана в Карачи. От рук террористов также погиб начальник управления связи провинции Фарах Джамолиддин Подшохейл", - говорится в сообщении.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.