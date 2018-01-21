МИД сообщает о нескольких погибших украинцах в Кабуле

В Министерстве иностранных дел Украины информируют, что погибших в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб более, чем один гражданин Украины.

"По последней информации, которая поступает в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на гостиницу в Кабуле погибли граждане Украины", - сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Уже установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к Украине государств, которые уже сейчас оказывают помощь.

Более детальную информацию для МИД Украины обещает обнародовать в понедельник утром.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщалось, террористы захватили гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле около 4 часов утра по местному времени, после чего началась операция по ее освобождению. Изначально спикер МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что в ходе операции пять человек были убиты и еще шесть ранены, все они – афганцы.

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины; на место трагедии направляется консул.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что количество погибших граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле может быть больше, чем один.