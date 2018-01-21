События

16:11 21.01.2018

В Бродовском районе спасли зубра, провалившегося под лед

Спасатели помогли выбраться из мелиоративного канала зубру, провалившемуся под лед в лесу возле с.Збруи Бродовского района Львовской области в субботу, сообщается на официальном сайте ГСЧС.

"В канал глубиной 3 м упал зубр, ногами провалился под лед и самостоятельно не мог выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова животное уже было обессилено и была угроза его переохлаждения. Пожарно-спасательным отделением с помощью бечевки проведены работы по вытягиванию животного на поверхность", - говорится в сообщении.

Из-за переохлаждения животное самостоятельно не могло двигаться, поэтому для его спасения были проведены работы по согреванию.

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Интерфакс-Украина
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