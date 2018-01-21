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15:59 21.01.2018

Украине нужен антикоррупционный фонд, - Лысенко

Украине нужен антикоррупционный фонд, - Лысенко

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко считает, что создание антикоррупицонного фонда в Украине было бы более эффективным, чем содержание профильных структур по борьбе с коррупцией.

"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных расходов на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный фонд, то небезразличные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конкурсы на лучших из худших и обиженных. Надо лишь открыть Единое приемное окно и дать объявления с тарифами в СМИ", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

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