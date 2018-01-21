События

14:50 21.01.2018

Пограничники развернули китайца, пытавшегося попасть в Канаду по поддельной визе

Пограничный наряд Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружил гражданина Китая, который направлялся в Мюнхен (Германия) по подделанной визе Канады, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины

"Вследствие выявленного нарушения представители авиакомпании приняли решение о снятии данного лица с рейса. Поэтому гражданину Китая не оставалось ничего другого, кроме как возвращаться в Пекин сегодняшним утренним рейсом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранведомства.

Также ожидают возвращения домой двое граждан Ирана, которые пытались незаконно попасть в Армению по подделанным паспортам и ID-карточкам граждан Греции. "Транзитный путь через аэропорт "Борисполь" оказался для них непроходимым, поэтому вместо Еревана их опять ждет Тегеран", - рассказали в Госпогранслужбе.

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Интерфакс-Украина
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