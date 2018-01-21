События

14:41 21.01.2018

Задержанный за незаконное пересечение границы россиянин обратился за убежищем и был госпитализирован с обморожением

Задержанный за незаконное пересечение границы россиянин обратился за убежищем и был госпитализирован с обморожением

Гражданин РФ, задержанный в Харьковской области в субботу, 20 января, за незаконное пересечение границы, обратился к украинским пограничникам с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины, после чего был госпитализирован с обморожением конечностей, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительного лица, двигавшегося из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд выявил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу. Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника охранники границы установили, что тот нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку имел признаки обморожения конечностей", - говорится в сообщении.

Россиянин был немедленно доставлен в теплое помещение, через несколько минут прибыли медики Волчанской центральной районной больницы, которые установили диагноз "обморожение конечностей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в райбольницу.

"По факту обращения гражданина РФ о получении статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. В настоящее время мужчина находится на стационарном лечении под охраной", - рассказали в погранведомстве.

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Интерфакс-Украина
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