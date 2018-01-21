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07:21 21.01.2018

В Днепре объявлено штормовое предупреждение

В Днепре объявлено штормовое предупреждение

На протяжении 21-23 января в Днепропетровской области ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщила журналистам вечером в субботу руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Спасатели предупреждают о сильных осадках в виде мокрого снега, налипание мокрого снега и гололеда на проводах и деревьях.

"На дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Власти области и Днепра обратились к горожанам с просьбой воздержаться от поездок и не оставлять машины вдоль дорог, у обочин, чтобы техника могла спокойно и нормально чистить дороги.

"Пожалуйста, пропускайте технику, расчищающую трассы – поверьте, лучше ехать за ней, чем перед ней… Постарайтесь не штурмовать горки и трассы, пока их не расчистят, а просто постойте час-полтора и подождите их расчистки", – написал в обращении в соцсетях советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Он напомнил, что в случае возникновения проблем на трассе, можно обращаться на горячую линию МЧС и "Облавтодора" в Днепропетровской области:

066 682 58 90

096 874 47 30

056 234 16 84

Все службы работают круглосуточно.

А при обрыве проводов просят обращаться по телефону 0-800-500-444.

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