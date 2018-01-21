События

06:48 21.01.2018

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранены пятеро военнослужащих

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранены пятеро военнослужащих

За прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим тишины, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины с минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем российско-окупационные группировки совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины, в том числе и из оружия, которые запрещены минскими договоренностями", – говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в воскресенье.

На Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел укреплений украинских защитников вблизи Луганского.

На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовья. Здесь вокруг Водяного боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе вокруг Широкиного противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо – боевые травмы. Их оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Военные медики характеризуют состояние их здоровья как удовлетворительное.

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