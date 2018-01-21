В Житомирской области задержали фитоинспектора за регулярные взятки

Сотрудники областного управления защиты экономики следственного управления ГУНП и прокуратуры Житомирской области рассекретили схему регулярного получения неправомерной выгоды государственным фитосанитарным инспектором, сообщает пресс-служба отдела коммуникации Национальной полиции области.

"Во время оперативных мероприятий зафиксировано несколько фактов получения служащим взяток. 18 января мужчина задержан непосредственно после очередного такого транша", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 55-летний чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов для экспортных объектов.

"18 января мужчина был задержан в служебном кабинете после получения 1,5 тыс.грн взятки", – подчеркнули в полиции.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

За подобные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.