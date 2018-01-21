События

04:11 21.01.2018

В Волынской области полицейские оштрафовали пенсионерок за изготовление и хранение самогона

В Волынской области полицейские оштрафовали пенсионерок за изготовление и хранение самогона

В Волынской области правоохранители оштрафовали двух женщин-пенсионерок за выявленные у них 40л закваски и 18л самогона, сообщает пресс-служба Ковельского отдела Нацполиции Волынской области.

"В с.Облапы участковые офицеры Ковельского отдела полиции в домашнем хозяйстве местной жительницы обнаружили 40 литров закваски и 18 литров самогона. Все обнаруженное уничтожили", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что полицейские также обнаружили и уничтожили 40 литров браги в с.Уховецк Ковельского района, которую хранила в своем дворе 60-летняя местная жительница.

Женщин привлекли к административной ответственности по ст.176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штрафные санкции в размере от 51 грн. до 170 грн. Изъятое полицейские сразу же уничтожили.

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