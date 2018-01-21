События

03:20 21.01.2018

Украинские пограничники обнаружили граждан Ирана, пытающихся попасть в Армению по поддельным документам

Украинские пограничники обнаружили граждан Ирана, пытающихся попасть в Армению по поддельным документам

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" обнаружили двух граждан Ирана, которые пытались попасть в Армению по поддельным документам, сообщает пресс-служба Госпограслужбы Украины.

"Поддельные паспорта и ID-карты граждан Греции пограничники обнаружили во время проверки документов у двух пассажиров рейса "Тегеран-Киев", которые направлялись транзитом через Украину. Иностранцы в дальнейшем планировали добраться в Армению рейсом "Киев-Ереван", – говорится в сообщении.

Пограничники изъяли фальшивые документы, а иранцев отправят обратным рейсом.

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Интерфакс-Украина
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