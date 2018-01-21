Обесточенными остаются 322 населенных пункта в четырех областях Украины

В Украине в результате сложных погодных условий продолжают оставаться обесточенными 322 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ночь на воскресенье.

В частности, в Одесской области без света остаются 244 населенных пункта, в Черкасской – 44, в Черниговской – 3, в Днепропетровской – 1.

Также отмечается, что в г.Вилково (Одесская область) продолжаются восстановительные работы, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено две передвижные электростанции ДСНС.