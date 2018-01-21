Активисту Балуху не оказывают медпомощь в СИЗО

Украинскому активисту Владимиру Балуху не оказывается медицинская помощь в Симферопольском СИЗО, сообщает журналист Антон Наумлюк в соцсети Фейсбук.

"Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонии-поселения, соответственно порядка в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не оказывается", – написал он.

По словам А.Наумлюка, поэтому адвокат Ольга Динзе, которая посещала Балуха в пятницу и субботу, направила жалобу на решение суда по мере пресечения отдельно от жалобы на приговор, которая позже поступит и от защиты и от него самого.

"Мера пресечения домашний арест был для него наиболее оптимальным, если говорить об оказании медпомощи, вариантом содержания. Судья вынесла решение о том, что этапировать Балуха в колонию-поселение можно только под конвоем, мотивируя тем, что он якобы может попытаться избежать наказания. При этом, он, ожидая обвинительный приговор, не предпринимал попыток бежать из-под домашнего ареста, и никаких оснований утверждать это нет", – цитирует А.Наумлюк адвоката О.Динзе.

Он также отметил, что по второму делу о "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", ст.321 УК РФ, Балуху в очередной раз перепредъявили обвинение. Пока оно не будет рассмотрено, Балуха никуда этапировать не будут.

"Более того, есть большая вероятность, что и первое дело о "приобретении и хранении взрывчатых веществ" вновь направят для очередного третьего пересмотра. Теперь уже, возможно, в Красноперекопск", – считает А.Наумлюк.