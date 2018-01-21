Госсекретарь США на следующей неделе посетит ряд европейских стран

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начинает тур по странам Европы, в ходе которого планирует посетить, в частности, Великобританию, Францию, Польшу и Швейцарию, сообщила ранее официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Государственный секретарь (США - ИФ) Р.Тиллерсон с 21 по 27 января посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также швейцарский Давос", - сообщила она журналистам.

"21 января он прибудет в Лондон, где встретится с министром иностранных дел (Великобритании - ИФ) Борисом Джонсоном, а также советником по национальной безопасности (Великобритании - ИФ) Марком Седвилом", - отметила Х.Нойерт.

"Они обсудят сотрудничество в вопросах, вызывающих взаимную обеспокоенность (США и Великобритании - ИФ), включая Иран, Сирию, Ливию, Северную Корею, а также Украину", - сообщила представитель госдепартамента.

Х.Нойерт добавила, что Р.Тиллерсон также обсудит эти вопросы с представителями правительства Франции во время визита в Париж 23 января.

По ее словам, в Давосе он примет участие в работе Всемирного экономического форума. В Варшаве госсекретарь проведет встречи с представителями руководства Польши и обсудит американско-польские двусторонние отношения, глобальные вызовы безопасности и проблемы экономики, отметила Х.Нойерт.