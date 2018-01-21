Пожар в "Доходном доме" 19-го века на улице Б.Хмельницкого в Киеве ликвидирован

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом 5-этажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12-14.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пожар был ликвидирован в 23:38.

Как сообщалось, пожар начался в субботу в 19:42 на верхнем этаже и крыше здания. Площадь пожара составляла около 800 кв.м. В 22:03 огонь был локализирован.

25 февраля 2016 года в этом здании произошло обрушение перекрытий. В доме находились рабочие. Два человека погибло и еще шестерых удалось достать из-под завалов.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины тогда заявили, что она не выдавала разрешения и не регистрировала других документов разрешительного характера, которые бы предоставляли право на выполнение подготовительных и строительных работ по адресу ул.Б.Хмельницкого, 12-14 в Шевченковском районе Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал привлечь к ответственности тех лиц, по вине которых работы проходили без разрешительных документов и с нарушением техники безопасности. Он тогда отметил, что дом аварийный, был выселен в 2004 году и находится в частных руках.

Здание по ул. Б.Хмельницкого, 12-14 – это "Доходный дом" 19-го века, является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.