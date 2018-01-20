В центре Киева на ул.Богдана Хмельницкого горит историческое здание

В центре Киева горит 5-этажное историческое здание на ул.Богдана Хмельницкого, 12, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 19:42 на ул.Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном 5-этажном жилом доме начался пожар. Горит 5 этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв.м", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 22 единицы техники, задействованы 84 человека личного состава. По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет.