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19:56 20.01.2018

Украина готова к решительным шагам по возврату украинских заложников

Украина готова к решительным шагам по возврату украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова к решительным шагам по возврату украинских заложников домой сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой", – отметил П.Порошенко.

Также президент выразил благодарность украинским церквям за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - сказал П.Порошенко.

Отмечается, что во время встречи с митрополитом Украинской православной церкви (МП) Онуфрием и представителем президента в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко П.Порошенко обсудил вопросы освобождения из плена еще нескольких военных

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях для предоставления им гуманитарной помощи.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев: "Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы".

В свою очередь, И.Геращенко поблагодарила П.Порошенка за оперативное содействие в освобождении украинских заложников в выходные дни.

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Интерфакс-Украина
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