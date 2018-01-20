Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы

Незаконные вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в субботу в зоне проведения АТО, один военнослужащий ранен, еще четверо получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – сообщается в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкиного.