В Египте задерживаются два рейса в Украину из-за метеоусловий

Два рейса из Египта в Украину задерживаются из-за метеорологических условий, предпринимаются меры для отправки самолетов в субботу, сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор предпринимают меры для отправки самолетов 20.01", - написал В.Кирилич в микроблоге в "Твиттере".