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18:20 20.01.2018

В Египте задерживаются два рейса в Украину из-за метеоусловий

В Египте задерживаются два рейса в Украину из-за метеоусловий

Два рейса из Египта в Украину задерживаются из-за метеорологических условий, предпринимаются меры для отправки самолетов в субботу, сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор предпринимают меры для отправки самолетов 20.01", - написал В.Кирилич в микроблоге в "Твиттере".

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Интерфакс-Украина
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